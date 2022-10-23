Морпех уничтожил российский "Аллигатор" из пулемета
Украинский морпех уничтожил российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" из пулемета. Случилось это на днях на Херсонском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.
"На днях на Херсонском направлении матросу одного из подразделений одесской бригады морской пехоты удалось уничтожить из пулемета российский боевой вертолет К-52 "Аллигатор", - говорится в сообщении.
По словам военных, морпех вовремя отреагировал на появление вражеского вертолета и "пулеметным огнем превратил летательный аппарат в летальный".
Как сообщалось, в среду, 12 октября, ВСУ понадобилось всего 18 минут, чтобы сбить четыре российских вертолета Ка-52.
Напомним, за прошедшие сутки ВСУ "приземлили" 20 вражеских беспилотников. Также было ликвидировано 400 российских оккупантов.
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