ВСУ сбили российскую ракету в Кировоградской области: обломки повредили дома

Украинские защитники в ночь на 23 октября сбили вражескую ракету в Онуфриевке в Кировоградской области.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Андрея Райковича.
Отмечают, что обломки ракеты повредили несколько домов. Обошлось без погибших и травмированных среди мирного населения.
На месте работают соответствующие службы.
Напомним, что вчера украинские защитники сбили 20 российских ракет типа "Калибр" и Х-101, а также более 10 иранских дронов.
Кроме того, наши зенитчики сбили два вражеских вертолета Ка-52, которых называют "Аллигаторами".
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