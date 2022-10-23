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ВСУ сбили российскую ракету в Кировоградской области: обломки повредили дома

Иллюстративное фото: ВСУ сбили российскую ракету в Кировоградской области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники в ночь на 23 октября сбили вражескую ракету в Онуфриевке в Кировоградской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Андрея Райковича.

Отмечают, что обломки ракеты повредили несколько домов. Обошлось без погибших и травмированных среди мирного населения.

На месте работают соответствующие службы.

Напомним, что вчера украинские защитники сбили 20 российских ракет типа "Калибр" и Х-101, а также более 10 иранских дронов.

Кроме того, наши зенитчики сбили два вражеских вертолета Ка-52, которых называют "Аллигаторами".

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