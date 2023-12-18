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Украинские воины сбили ракету Х-59 в Криворожском районе

Криворожский район, Понедельник 18 декабря 2023 18:29
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Украинские воины сбили ракету Х-59 в Криворожском районе Архивное фото: Украинские воины сбили ракету Х-59 в Криворожском районе (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины сегодня, 18 декабря, уничтожили российскую ракету Х-59 в Криворожском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток".

Отмечается, что это результат работы подразделения Воздушного командования "Восток".

Воинам удалось уничтожить управляемую авиационную ракету Х-59 в Криворожском районе Днепропетровской области.

ВСУ уничтожают ракеты в Криворожском районе

11 декабря украинские воины сообщили, что уничтожили вражескую ракету Х-59 в Криворожском районе Днепропетровской области.

Ранее ВСУ также отчитались, что над Криворожским районом сбили вражескую ракету.

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