Украинские воины сбили ракету Х-59 в Криворожском районе

Силы обороны Украины сегодня, 18 декабря, уничтожили российскую ракету Х-59 в Криворожском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток".

Отмечается, что это результат работы подразделения Воздушного командования "Восток". Воинам удалось уничтожить управляемую авиационную ракету Х-59 в Криворожском районе Днепропетровской области. ВСУ уничтожают ракеты в Криворожском районе 11 декабря украинские воины сообщили, что уничтожили вражескую ракету Х-59 в Криворожском районе Днепропетровской области. Ранее ВСУ также отчитались, что над Криворожским районом сбили вражескую ракету.