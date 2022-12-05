ВСУ затрофеили новейший российский танк Т-90М "Прорыв": видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegrma Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"Т-90М "Прорыв" это едва ли не единственное, что есть у кацапов новейшее. Но они как не умели, так и не умеют всем этим пользоваться, поэтому охотно поставляют столь нужное оружие для ВСУ. Теперь этот танк будет охотно уничтожать кацапов", - отметили в СтратКоме.

Где именно был захвачен танк, не сообщается.

Что известно об этом танке?

Танки Т-90 были созданы в начале 1990-х годов. Однако его модернизация Т-90М впервые была представлена публике на российском военном форуме в 2018 году.

"Прорывы" вооружены гладкоствольной 125-мм пушкой 2А46М – практически тем же орудием, что установлено в Т-80. Также танк может применять противотанковые управляемые ракеты "Рефлекс" с лазерным наведение.

Что касается защиты, то "Прорыв" оснащен трехуровневой системой защиты. Кроме того, Т-90 оснащен средствами ядерной, биологической, химической защитой и автоматической системой пожаротушения.