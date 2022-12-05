ua ru
Пн, 05 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ затрофеили новейший российский танк Т-90М "Прорыв": видео

Новина українською →
Понедельник 05 декабря 2022 11:07
ВСУ затрофеили новейший российский танк Т-90М "Прорыв": видео Фото: ВСУ затрофеили новейший российский танк Т-90М "Прорыв" (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские военные в ходе наступательных операций захватили новейший российский танк Т-90М "Прорыв".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegrma Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"Т-90М "Прорыв" это едва ли не единственное, что есть у кацапов новейшее. Но они как не умели, так и не умеют всем этим пользоваться, поэтому охотно поставляют столь нужное оружие для ВСУ. Теперь этот танк будет охотно уничтожать кацапов", - отметили в СтратКоме.

Где именно был захвачен танк, не сообщается.

Что известно об этом танке?

Танки Т-90 были созданы в начале 1990-х годов. Однако его модернизация Т-90М впервые была представлена публике на российском военном форуме в 2018 году.

"Прорывы" вооружены гладкоствольной 125-мм пушкой 2А46М – практически тем же орудием, что установлено в Т-80. Также танк может применять противотанковые управляемые ракеты "Рефлекс" с лазерным наведение.

Что касается защиты, то "Прорыв" оснащен трехуровневой системой защиты. Кроме того, Т-90 оснащен средствами ядерной, биологической, химической защитой и автоматической системой пожаротушения.

Напомним, в ходе контрнаступления в Харьковской области бойцам Вооруженных сил Украины уже удавалось захватить самый современный российский танк Т-90М.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения Россия по состоянию на 5 декабря потеряла в Украине 2924 танка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
Украинская авиация нанесла 18 ударов по позициям россиян, - Генштаб
Украинская авиация нанесла 18 ударов по позициям россиян, - Генштаб
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии