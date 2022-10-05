ua ru
Ср, 05 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ сбили два российских вертолета в Херсонской области

Новина українською →
Херсонская область, Среда 05 октября 2022 03:39
ВСУ сбили два российских вертолета в Херсонской области Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы Украины сбили два вражеских вертолета Ми-8 и Ми-24, а также три беспилотника типа "Орлан" в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Акетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны юга выполнено 290 огневых задач. Авиация ВСУ нанесла 7 ударов.

Потери противника в сутки составляют:

  • 31 оккупант;
  • 8 танков;
  • 26 единиц авто-бронетехники;
  • крупнокалиберная гаубица "Мста-Б";
  • пушка-гаубица.

В Черном море вражеская корабельная группировка из 9 кораблей продолжает маневрировать без изменения района плавания и степени угрозы. На боевом дежурстве 3 надводных и 2 подводных ракетоносителя.

К вечеру двумя ракетами С-300 враг нанес ракетный удар по Николаевской области, без потерь. Полтора десятка снарядов тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня выпустил по Очакову.

Реактивными системами залпового огня оккупанты обстреляли Марганецкую громаду в Днепропетровской области.

Напомним, что ВСУ подтвердили освобождение восьми населенных пунктов на юге, но их больше.

Также украинские десантники показали видео из освобожденного села в Херсонской области.

Ранее стало известно, что военные подтвердили освобождение трех поселков в Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Херсонская область
NEWS
Россияне бегут с востока и юга. Как развивается наступление ВСУ
Россияне бегут с востока и юга. Как развивается наступление ВСУ
DAILY
"Удивляет, как просто россияне бросают своих". Рассказ бойца ССО об освобождении Херсонщины
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Удивляет, как просто россияне бросают своих". Рассказ бойца ССО об освобождении Херсонщины