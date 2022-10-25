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ВСУ сбили два иранских дрона над Херсонской областью

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Вторник 25 октября 2022 23:12
ВСУ сбили два иранских дрона над Херсонской областью Иллюстративное фото: ВСУ сбили два иранских дрона над Херсонской областью (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во вторник, 25 октября, бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили два иранских дрона-камикадзе "Шахед-136" в небе над Херсонской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Одесского горсовета.

По данным ведомства, российские беспилотники уничтожили в районе 21:00. Они были сбиты подразделением херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг".

Отметим, по состоянию на 13 сентября украинские военные всего сбили 273 иранских дронов-камикадзе "Шахед-136".

Напомним, ранее стало известно, что, по данным Генштаба, в результате атак бойцов ВСУ по позициях россиян в Херсонской области были ликвидированы почти 30 оккупантов.

Также мы писали, что на освобожденной от россиян части Херсонской области правоохранители обнаружили неиспользованные боеприпасы.

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