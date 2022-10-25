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ЗСУ збили два іранські дрони над Херсонською областю

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Вівторок 25 жовтня 2022 23:12
ЗСУ збили два іранські дрони над Херсонською областю Ілюстративне фото: ЗСУ збили два іранські дрони над Херсонською областю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У вівторок, 25 жовтня, бійці Збройних сил України знищили два іранські дрони-камікадзе "Шахед-136" в небі над Херсонською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Одеської міської ради.

За даними відомства, російські безпілотники знищили в районі 21:00. Вони були збиті підрозділом зенітної херсонської ракетної бригади повітряного командування "Південь".

Зазначимо, станом на 13 вересня українські військові всього збили 273 іранські дрони-камікадзе "Шахед-136".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними Генштабу, внаслідок атак бійців ЗСУ по позиціям росіян у Херсонській області було ліквідовано майже 30 окупантів.

Також ми писали, що на звільненій від росіян частині Херсонської області правоохоронці виявили невикористані боєприпаси.

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