ВСУ ударами из артиллерии ликвидировали десятки россиян в Херсонской области, - Генштаб

Фото: ВСУ ударами по артиллерии ликвидировали десятки россиян в Херсонской области (GettyImages)

Вооруженные силы Украины атаковали позиции россиян на оккупированной части Херсонской области. В результате стало известно о почти 30 уничтоженных захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.