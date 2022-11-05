ВСУ отразили атаки врага в районе 14 населенных пунктов, - Генштаб

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 4 ноября успешно остановили атаки врага в Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

Продолжает бить по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 21 авиационный удар, совершил более 60 - из реактивных систем залпового огня.

Обстрелам российских оккупантов подверглись районы около 20 населенных пунктов Львовской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Винницкой областей.

Сохраняется угроза нанесения новых ударов противником и применения ударных БпЛА, включая такую ​​опасность на территории Беларуси.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины, принимает и размещает российских военнослужащих, предоставляет полигоны для подготовки.

Также известно, что на территории Беларуси проводится доукомплектованием подразделений вооруженных сил РФ за счет мобилизованных, прибывающих с территории России. Мероприятия по боевой подготовке и слажению указанных подразделений продлятся около двух-трех недель.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Хреновка, Лисковщина, Карповичи, Тимоновичи, Леоновка, Черниговской области, а также Екатериновка, Новониколаевка и Запсилья Сумской области;

направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Хреновка, Лисковщина, Карповичи, Тимоновичи, Леоновка, Черниговской области, а также Екатериновка, Новониколаевка и Запсилья Сумской области; на Слобожанском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Золочев, Глубокое, Старица и Огурцово;

направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Золочев, Глубокое, Старица и Огурцово; на Купянском и Лиманском направлениях - по танкам, минометам, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое, Вишневое, Новоегоровка, Макеевка и Невское;

и направлениях - по танкам, минометам, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое, Вишневое, Новоегоровка, Макеевка и Невское; на Бахмутском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Опросное, Клещиевка, Андреевка, Зеленополье и Озаряновка;

направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Опросное, Клещиевка, Андреевка, Зеленополье и Озаряновка; на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка;

направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка; на Новопавловском направлении - из минометов и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Водяное, Богоявленка, Угледар, Павловка, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Времевка и Большая Новоселка;

направлении - из минометов и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Водяное, Богоявленка, Угледар, Павловка, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Времевка и Большая Новоселка; в Запорожском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Новоселка, Ольговское, Гуляйполе, Щербаки и Малые Щербаки.

направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Новоселка, Ольговское, Гуляйполе, Щербаки и Малые Щербаки. На Южнобугском направлении огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Прямо от огня реактивной и ствольной артиллерии российских захватчиков пострадали населенные пункты Трифоновка Херсонской области и Никополь.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской оьласти и Спорное, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Клещиевка, Озаряновка, Майорск, Каменка, Первомайское, Невельское, Марьинка, Новомихайловка и Павловка Донецкой области.

3 ноября в Мелитополь отмечено прибытие около 80 раненых оккупантов. В медицинских подразделениях кафиров не хватает квалифицированного персонала, в том числе врачей-хирургов. Имеющийся медперсонал не способен предоставить качественную медицинскую помощь.

В Херсоне российские оккупанты пытаются обнаружить местных жителей, которые отказались эвакуироваться на временно подконтрольную российским захватчикам территорию. Город грабят, инфраструктуру уничтожают.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 11 ударов. Под поражение попали 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 7 позиций средств противовоздушной обороны противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили БПЛА типа "Орлан-10", 11 дронов Shahed-136 и 2 крылатые ракеты "Калибр".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны в сутки поразили 2 пункта управления врага, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и 4 других важных военных объекта оккупантов.