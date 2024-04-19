ua en ru
Пт, 19 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ сбили четыре разведывательных дрона над Одесской областью

Одесская область, Пятница 19 апреля 2024 18:59
UA EN RU
ВСУ сбили четыре разведывательных дрона над Одесской областью Иллюстративное фото: ВСУ уничтожили российские "Орланы" (t.me/milinua)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники сегодня, 19 апреля, уничтожили четыре российских разведывательных беспилотника "Орлан-10" в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга в Telegram.

По информации военных, вражеские дроны сбили воины зенитной ракетной Одесской бригады.

Что известно об "Орлан-10"

Отметим, "Орлан-10" - это беспилотник, при помощи которого враг осуществляет разведку.

Оккупанты активно используют такой дрон в войне против Украины - беспилотники могут обнаруживать цели и корректировать огонь, в том числе и в ночное время суток.

Стоимость одного такого беспилотника может достигать 120 тысяч долларов.

Обстрел Одесской области

Напомним, что сегодня, 19 апреля, российские оккупанты обстреляли Одесскую область. Они ударили по объекту припортовой инфраструктуры, один человек получил осколковые ранения.

Позже президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что враг ударил ракетами по порту "Южный". Повреждены не только украинские портовые сооружения, но и сингапурские.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса ПВО Воздушные силы Украины Война в Украине Дрони
NEWS
Что известно о системе С-200, "жертвой" которой мог стать не только Ту-22М3
Что известно о системе С-200, "жертвой" которой мог стать не только Ту-22М3
DAILY
Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил