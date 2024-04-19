ВСУ сбили четыре разведывательных дрона над Одесской областью

Украинские защитники сегодня, 19 апреля, уничтожили четыре российских разведывательных беспилотника "Орлан-10" в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга в Telegram.

По информации военных, вражеские дроны сбили воины зенитной ракетной Одесской бригады. Что известно об "Орлан-10" Отметим, "Орлан-10" - это беспилотник, при помощи которого враг осуществляет разведку. Оккупанты активно используют такой дрон в войне против Украины - беспилотники могут обнаруживать цели и корректировать огонь, в том числе и в ночное время суток. Стоимость одного такого беспилотника может достигать 120 тысяч долларов.