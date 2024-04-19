ЗСУ збили чотири розвідувальні дрони над Одеською областю

Українські захисники сьогодні, 19 квітня, знищили чотири російські розвідувальні безпілотники "Орлан-10" в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня в Telegram .

За інформацією військових, ворожі дрони збили воїни зенітної ракетної Одеської бригади.

Що відомо про "Орлан-10"

Зазначимо, "Орлан-10" - це безпілотник, за допомогою якого ворог здійснює розвідку.

Окупанти активно використовують такий дрон у війні проти України - безпілотники можуть виявляти цілі та коригувати вогонь, у тому числі й у нічний час доби.

Вартість одного такого безпілотника може сягати 120 тисяч доларів.