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В ВСУ заявили об ударе по командному пункту россиян под Мариуполем

Иллюстративное фото: в ВСУ заявили об ударе по командному пункту россиян под Мариуполем (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные сегодня, 14 августа, нанесли удар по командному пункту оккупантов в селе Юрьевка Мариупольского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

По информации СтратКома, удар был нанесен около 11:00. Командный пункт врага находился в санатории "Хвиля". 

 

В свою очередь советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что в результате атаки получили ранения десятки оккупантов, а из мирных жителей никто не пострадал. Одно из попаданий, по его словам, было в казарму врага. 

Андрющенко уточнил, что 50 раненых солдат РФ уже вывезли в Мариуполь. Он предполагает, что всего пострадали более сотни россиян. 

 

Взрывы в оккупации

Напомним, последние несколько месяцев на временно оккупированных территориях Украины все чаще гремят взрывы. Большинство из них связано с ударами украинских защитников по местам скопления российских солдат, их техники, а также складам с боеприпасами. 

К примеру, сегодня во временно оккупированном Бердянске Запорожской области были слышны взрывы. В порту заработала сирена.

Также мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что вчера, 13 августа, возле оккупированного города могла быть уничтожена военная база россиян

 

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