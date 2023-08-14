В ВСУ заявили об ударе по командному пункту россиян под Мариуполем

По информации СтратКома, удар был нанесен около 11:00. Командный пункт врага находился в санатории "Хвиля".

В свою очередь советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что в результате атаки получили ранения десятки оккупантов, а из мирных жителей никто не пострадал. Одно из попаданий, по его словам, было в казарму врага.

Андрющенко уточнил, что 50 раненых солдат РФ уже вывезли в Мариуполь. Он предполагает, что всего пострадали более сотни россиян.

Взрывы в оккупации

Напомним, последние несколько месяцев на временно оккупированных территориях Украины все чаще гремят взрывы. Большинство из них связано с ударами украинских защитников по местам скопления российских солдат, их техники, а также складам с боеприпасами.

К примеру, сегодня во временно оккупированном Бердянске Запорожской области были слышны взрывы. В порту заработала сирена.

Также мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что вчера, 13 августа, возле оккупированного города могла быть уничтожена военная база россиян.