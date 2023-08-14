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Возле Мелитополя могли уничтожить военную базу россиян, - Федоров

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Понедельник 14 августа 2023 11:40
Возле Мелитополя могли уничтожить военную базу россиян, - Федоров Иллюстративное фото: возля Мелитополя могли уничтожить военную базу россиян (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Вчера недалеко от оккупированного Мелитополя Запорожской области прогремел мощный взрыв, в результате которого могла быть уничтожена военная база россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Он напомнил, что вчерашний взрыв, который прогремел в 16:00, слышали не только жители Мелитополя, но и жители Кирилловки на расстоянии 70 км.

По предварительным данным, в воздух взлетели позиции россиян вблизи Радивоновки, где еще год назад обустроили военную и тренировочную базу в лесничестве на берегу Молочного лимана.

"Скорее всего, этой базы больше нет, потому что после взрыва наши жители еще и слышали детонацию. Следовательно, точно, ликвидация врага продолжается", - сказал Федоров.

Ситуация в Мелитополе

Россияне оккупировали Мелитополь еще в первые недели полномасштабной войны. Захватчики превратили город в свой "центр командования".

При этом в последнее время в Мелитополе и других оккупированных населенных пунктах Запорожской области участились взрывы, а среди оккупантов фиксируют тревожные настроения.

Так, 11 и 12 июля в Мелитополе и соседних селах слышали взрывы, а вчера сообщали о мощном взрыве со стороны Приазовья.

Добавим, что российские войска стягивают технику на Запорожское направление. Так, в Мелитополе зафиксировали много вражеских бронированных машин "Тигр".

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Мелитополь Запорожская область
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