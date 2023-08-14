В оккупированном Бердянске взрывы, в порту звучит сирена

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздаются взрывы. В порту заработала сирена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как сообщают местные жители, особенно громко было в деревнях вокруг города. Также заработала сирена в Бердянском порту.

Предварительно, ПВО захватчиков работало со стороны аэропорта в сторону Нововасиловки. На оккупированной территории объявлена тревога. Движение по Крымскому мосту перекрыто.

Фото: взрывы в Бердянске (t.me/brdVP)

Обстрелы Бердянска

Временно оккупированный Бердянск Запорожской области российские войска захватили в первые недели масштабного вторжения в Украину. При этом в городе постоянно раздаются взрывы. Так, в конце июня в Бердянске произошла серия взрывов, было больше 10 "бавовн".

Также 3 августа во временно оккупированном Бердянске раздались взрывы. Есть попадание в места расположения русских войск.