ВСУ нанесли удар по штабу оккупантов в районе Мелитополя (видео)

Силы обороны Украины сегодня, 19 сентября, нанесли успешный удар по штабу россиян вблизи захваченного Мелитополя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ .

"Вооруженные силы Украины поразили штаб оккупантов вблизи временно оккупированного Мелитополя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это произошло около 07:00.

Что этому предшествовало

Мелитопольский городской голова Иван Федоров сегодня заявлял, что утром в городе раздалось по меньшей мере пять взрывов.

"В пока что оккупированном Мелитополе "певео" рашистов не успевает работать. Местные жители сообщают о более пяти взрывах", - написал Федоров.

По его словам, громче всего было в районе "Автоцветлита".

Ситуация в Мелитополе

Российские войска оккупировали Мелитополь в первые месяцы полномасштабного вторжения. Однако в последнее время в городе часто слышат "прилеты" по базам российских войск.

Также напомним, что украинские военные ведут наступательные действия в Запорожской области. Бои идут в двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском.