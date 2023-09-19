ВСУ нанесли удар по штабу оккупантов в районе Мелитополя (видео)
Силы обороны Украины сегодня, 19 сентября, нанесли успешный удар по штабу россиян вблизи захваченного Мелитополя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.
"Вооруженные силы Украины поразили штаб оккупантов вблизи временно оккупированного Мелитополя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это произошло около 07:00.
Что этому предшествовало
Мелитопольский городской голова Иван Федоров сегодня заявлял, что утром в городе раздалось по меньшей мере пять взрывов.
"В пока что оккупированном Мелитополе "певео" рашистов не успевает работать. Местные жители сообщают о более пяти взрывах", - написал Федоров.
По его словам, громче всего было в районе "Автоцветлита".
Ситуация в Мелитополе
Российские войска оккупировали Мелитополь в первые месяцы полномасштабного вторжения. Однако в последнее время в городе часто слышат "прилеты" по базам российских войск.
Также напомним, что украинские военные ведут наступательные действия в Запорожской области. Бои идут в двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском.
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