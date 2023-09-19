ua en ru
Вт, 19 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ нанесли удар по штабу оккупантов в районе Мелитополя (видео)

Мелитополь, Вторник 19 сентября 2023 16:25
UA EN RU
ВСУ нанесли удар по штабу оккупантов в районе Мелитополя (видео) Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины сегодня, 19 сентября, нанесли успешный удар по штабу россиян вблизи захваченного Мелитополя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"Вооруженные силы Украины поразили штаб оккупантов вблизи временно оккупированного Мелитополя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это произошло около 07:00.

Что этому предшествовало

Мелитопольский городской голова Иван Федоров сегодня заявлял, что утром в городе раздалось по меньшей мере пять взрывов.

"В пока что оккупированном Мелитополе "певео" рашистов не успевает работать. Местные жители сообщают о более пяти взрывах", - написал Федоров.

По его словам, громче всего было в районе "Автоцветлита".

Ситуация в Мелитополе

Российские войска оккупировали Мелитополь в первые месяцы полномасштабного вторжения. Однако в последнее время в городе часто слышат "прилеты" по базам российских войск.

Также напомним, что украинские военные ведут наступательные действия в Запорожской области. Бои идут в двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Мелитополь Вооруженные силы Украины Запорожская область Война в Украине
NEWS
Россияне ударили по Константиновке 6 сентября из комплекса С-300, - СБУ
Россияне ударили по Константиновке 6 сентября из комплекса С-300, - СБУ
DAILY
Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны