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"ПВО оккупантов не успевает работать". В Мелитополе раздалось более 5 взрывов, - мэр

Мелитополь, Запорожская область, Вторник 19 сентября 2023 10:57
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"ПВО оккупантов не успевает работать". В Мелитополе раздалось более 5 взрывов, - мэр Фото: в оккупированном Мелитополе раздалось более 5 взрывов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области утром 19 марта прогремело по меньшей мере пять взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского главы Мелитополя Ивана Федорова.

"В пока оккупированном Мелитополе "певео" рашистов не успевает работать. Местные жители сообщают о более пяти взрывах", - написал Федоров.

По его словам, громче всего было в районе "Автоцветлита".

"Ждем подробностей от наших военных", - добавил мэр города.

Ситуация в Мелитополе

Российские войска оккупировали Мелитополь в первые месяцы полномасштабного вторжения. Однако в последнее время в городе часто слышат "прилеты" по базам российских войск.

Также напомним, что украинские военные ведут наступательные действия в Запорожской области. Бои идут в двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском.

В частности, недавно украинские войска освободили населенный пункт Работино и продолжают наступление в сторону Токмака, который находится на пути к Мелитополю.

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