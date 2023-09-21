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ВСУ нанесли удары по складам РФ под Васильевкой. Федоров рассказал о последствиях

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины нанесли удар по технике россиян и складах боеприпасов на оккупированной части Васильевского района Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мелитопольского городского голову Ивана Федорова.

"После "бавовны" в Мелитополе вблизи Моторного завода, где ликвидировано несколько десятков российских офицеров и ранен командующий 58 армии, оккупанты до сих пор разбирают завалы своего штаба", - говорится в заявлении.

Федоров рассказал, что в Васильевском районе недалеко от линии фронта "прилетело" по технике и складах боеприпасов армии РФ. Детонация продолжалась несколько часов. 

Также ВСУ нанесли удары по местам базирования оккупантов в районе села Пришиб. Россияне бежали по полю и пытались вывезти то, что уцелело. По словам Федорова, чем больше "прилетает" оккупантам, тем сильнее террор они устраивают.

Удары по оккупантам в Мелитополе

Напомним, что 19 сентября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о по меньшей мере 5 громких взрывов в городе. Тогда самое громкое было в районе завода "Автоцветлит".

Через некоторое время в Стратком ВСУ подтвердили нанесение удара по штабу российских военных. В то же время местонахождение штаба не уточнялось.

Сегодня источники РБК-Украина в Службе безопасности Украины сообщили, что СБУ и ВСУ на днях ударили по секретной базе оккупантов во временно оккупированном Мелитополе. В результате ракетной атаки ранены среди российских командующих.

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