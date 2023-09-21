СБУ и ЗСУ ударили по секретной базе оккупантов в Мелитополе, есть погибшие и раненые, - источники

СБУ и ВСУ на днях ударили по секретной базе оккупантов во временно оккупированном Мелитополе. В результате ракетной атаки раненные среди российских командующих.

Об этом РБК-Украина рассказали источники в Службе безопасности Украины.

Как рассказал источник, сначала Служба безопасности обнаружила, что оккупанты организовали свой штаб на местном моторном заводе. Информацию передали военным, а затем вместе с ними - отработали по цели.

В результате ракетного удара был ранен командующий 58 армией РФ, которая воюет на Запорожском направлении, а также их начальник штаба.

Кроме предводителей оккупантов пострадало еще несколько десятков вражеских офицеров. По данным источника, около десяти из них погибли.

Фото: СБУ и ВСУ ударили по секретной базе оккупантов в Мелитополе (РБК-Украина)

Удары по оккупантам в Мелитополе

Напомним, что 19 сентября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о по меньшей мере 5 громких взрывов в городе. Тогда громче всего было в районе завода "Автоколорлита".

Через некоторое время в Страткоме ВСУ подтвердили нанесение удара по штабу российских военных. В то же время местонахождение штаба не уточнялось.

Впрочем, впоследствии СМИ геолоцировали место удара и показали на спутниковых снимках.

Журналисты "Радио Свобода" проанализировали видео и спутниковый снимок и пришли к выводу, что атака была на один из цехов завода ""Автоколорлит", который ориентировочно находится в 5 км от центра города.

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