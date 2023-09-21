ЗСУ завдали ударів по складах РФ під Василівкою. Федоров розповів про наслідки

"Після "бавовни" в Мелітополі поблизу Моторного заводу, де ліквідовано кілька десятків російських офіцерів і поранений командувач 58 армії, окупанти й досі розбирають завали свого штабу", - йдеться у заяві.

Федоров розповів, що у Василівському районі неподалік лінії фронту "прилетіло" по техніці та складах боєприпасів армії РФ. Детонація тривала кілька годин.

Також ЗСУ завдали ударів по місцях базування окупантів в районі села Пришиб. Росіяни тікали по полю і намагалися вивезти те, що вціліло. За словами Федорова, чим більше "прилітає" окупантам, тим сильніший терор вони влаштовують.

Удари по окупантах в Мелітополі

Нагадаємо, що 19 вересня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про щонайменше 5 гучних вибухів в місті. Тоді найгучніше було в районі заводу "Автокольорлит".

Через деякий час в СтратКом ЗСУ підтвердили завдання удару по штабу російських військових. Водночас місце розташування штабу не уточнювалось.

Сьогодні джерела РБК-Україна у Службі безпеки України повідомили, що СБУ та ЗСУ днями вдарили по секретній базі окупантів у тимчасово окупованому Мелітополі. Внаслідок ракетної атаки є поранені серед російських командувачів.