ua en ru
Чт, 21 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ нанесли удары по складам РФ под Васильевкой. Федоров рассказал о последствиях

Васильевский район, Четверг 21 сентября 2023 16:39
UA EN RU
ВСУ нанесли удары по складам РФ под Васильевкой. Федоров рассказал о последствиях Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины нанесли удар по технике россиян и складах боеприпасов на оккупированной части Васильевского района Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мелитопольского городского голову Ивана Федорова.

"После "бавовны" в Мелитополе вблизи Моторного завода, где ликвидировано несколько десятков российских офицеров и ранен командующий 58 армии, оккупанты до сих пор разбирают завалы своего штаба", - говорится в заявлении.

Федоров рассказал, что в Васильевском районе недалеко от линии фронта "прилетело" по технике и складах боеприпасов армии РФ. Детонация продолжалась несколько часов.

Также ВСУ нанесли удары по местам базирования оккупантов в районе села Пришиб. Россияне бежали по полю и пытались вывезти то, что уцелело. По словам Федорова, чем больше "прилетает" оккупантам, тем сильнее террор они устраивают.

Удары по оккупантам в Мелитополе

Напомним, что 19 сентября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о по меньшей мере 5 громких взрывов в городе. Тогда самое громкое было в районе завода "Автоцветлит".

Через некоторое время в Стратком ВСУ подтвердили нанесение удара по штабу российских военных. В то же время местонахождение штаба не уточнялось.

Сегодня источники РБК-Украина в Службе безопасности Украины сообщили, что СБУ и ВСУ на днях ударили по секретной базе оккупантов во временно оккупированном Мелитополе. В результате ракетной атаки ранены среди российских командующих.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Запорожская область Война в Украине
NEWS
Россияне вернулись к ударам по энергетике. Игнат рассказал, к чему готовиться украинцам
Россияне вернулись к ударам по энергетике. Игнат рассказал, к чему готовиться украинцам
DAILY
Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны