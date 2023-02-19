ВСУ нанесли удары по системам ПВО и важным объектам россиян: сводка Генштаба
Бойцы ВСУ сегодня, 19 февраля, нанесли ряд ударов по российским зенитным ракетным комплексам, а также по важным объектам врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Как сообщает украинское военное командование, россияне продолжили сосредоточивать усилия на ведении наступления на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
При этом украинская авиация за сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения оккупантов, семь - по зенитным ракетным комплексам на огневых позициях и два удара - по важным объектам противника.
Наши защитники также сбили вражеские воздушные цели: самолет Су-25, 2 БПЛА "Орлан-10" и дрон-камикадзе "Ланцет-3". А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили батарею реактивных систем залпового огня противника.
Ситуация по отдельным направлениям:
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Россияне продолжают свои тренировки на полигонах Беларуси. В течение суток под обстрелами находились районы населенных пунктов Карповичи, Тимоновичи, Янжуловка Черниговской области; Атинское, Стукаловка и Запсилье Сумской области, а также Стрелеча, Старица, Волчанские Хутора и Строевка Харьковской области.
- На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты обстреляли населенные пункты Каменка, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Берестово, Першотравневое Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Диброва, Белогоровка в Луганской области и Белогоровка и Раздоловка Донецкой области.
- На Бахмутском направлении враг бил по Берховке, Бахмуту, Ивановскому, Белой Горе, Александро-Шультино, Курдюмовке, Майорску и Нью-Йорку. Кроме того, противник задействовал армейскую авиацию для нанесения удара в районе Бахмута.
- На Авдеевском и Шахтерском направлениях артиллерийские обстрелы были зафиксированы неподалеку от населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Шахтерское, Золотая Нива, Большая Новоселка, Времовка, Нескучное Донецкой области.
- На Запорожском направлении под удары попали районы населенных пунктов Новоселка Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Новоданиловка, Новоандреевка и Щербаки Запорожской области.
- На Херсонском направлении от артиллерийского огня противника пострадали Херсон, Бургунка, Тягинка, Антоновка Херсонской области, а также Очаков - Николаевской. Ранения получили мирные люди.
Напомним, ранее стало известно, что украинские военные отбили штурм россиян на Сватовском направлении в Луганской области.
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