ЗСУ завдали ударів по системах ППО та важливих об'єктах росіян: зведення Генштабу
Бійці ЗСУ сьогодні, 19 лютого, завдали низку ударів по російським зенітним ракетним комплексам, а також важливим об’єктам ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
Як повідомляє українське військове командування, росіяни продовжили зосереджувати зусилля на веденні наступу на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
При цьому українська авіація за добу завдала 20 ударів по районах зосередження окупантів, сім - по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях і два удари - по важливих об’єктах противника.
Наші захисники також збили ворожі повітряні цілі: літак Су-25, 2 БПЛА "Орлан-10" та дрон-камікадзе "Ланцет-3". А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили батарею реактивних систем залпового вогню противника.
Ситуація на окремих напрямках:
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Росіяни продовжують свої тренування на полігонах Білорусі. Протягом доби під обстрілами знаходилися райони населених пунктів Карповичі, Тимоновичі, Янжулівка Чернігівської області; Атинське, Стукалівка та Запсілля Сумської області, а також Стрілеча, Стариця, Вовчанські Хутори і Строївка Харківської області.
- На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти обстріляли населені пункти Кам’янка, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Берестове, Першотравневе Харківської області; Стельмахівка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Білогорівка і Роздолівка Донецької області.
- На Бахмутському напрямку ворог бив по Берхівці, Бахмуту, Іванівському, Білій Горі, Олександро-Шультиному, Курдюмівці, Майорську та Нью-Йорку. Крім того, противник задіяв армійську авіацію для завдання удару в районі Бахмута.
- На Авдіївському та Шахтарському напрямках артилерійські обстріли були зафіксовані неподалік населених пунктів Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Шахтарське, Золота Нива, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне Донецької області.
- На Запорізькому напрямку під удари потрапили райони населених пунктів Новосілка Донецької області та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Новоандріївка і Щербаки Запорізької області.
- На Херсонському напрямку від артилерійського вогню противника постраждали Херсон, Бургунка, Тягинка, Антонівка Херсонської області, а також Очаків - Миколаївської. Поранення отримали мирні люди.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові відбили штурм росіян на Сватівському напрямку в Луганській області.
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