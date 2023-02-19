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ВСУ отбили штурм россиян на Сватовском направлении и уничтожили три БМП (видео)

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Украина, Воскресенье 19 февраля 2023 12:41
ВСУ отбили штурм россиян на Сватовском направлении и уничтожили три БМП (видео) Фото: ВСУ отбили штурм россиян на Сватовском направлении и уничтожили три БМП (t me ressentiment_channel)
Автор: Наталия Гурковская

Украинским военным удалось отбит штурм россиян на Сватовском направлении в Луганской области. ВСУ уничтожили три БМП оккупантов, которые служили для врага прикрытием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Рашистская пехота наступала под прикрытием бронированной техники в количестве трех единиц. Уже ночью эти три БМП были уничтожены", - рассказал он.

По словам Гайдая, техника горела "как всегда красиво".

Как сообщалось, ВСУ предприняли несколько контратак к западу от Кременной Луганской области, а российские военные продвинулись к северу от Бахмута.

Напомним, украинские военные продолжают наносить удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

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