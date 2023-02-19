ВСУ отбили штурм россиян на Сватовском направлении и уничтожили три БМП (видео)

Украинским военным удалось отбит штурм россиян на Сватовском направлении в Луганской области. ВСУ уничтожили три БМП оккупантов, которые служили для врага прикрытием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Рашистская пехота наступала под прикрытием бронированной техники в количестве трех единиц. Уже ночью эти три БМП были уничтожены", - рассказал он.

По словам Гайдая, техника горела "как всегда красиво".