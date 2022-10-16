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ВСУ "выбивают" РФ из Запорожской области: уничтожены склады, комплексы С-300 и 200 солдат

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Запорожье , Воскресенье 16 октября 2022 10:42
ВСУ "выбивают" РФ из Запорожской области: уничтожены склады, комплексы С-300 и 200 солдат Фото: ВСУ "выбивают" РФ из Запорожской области (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталия Гурковская

На днях украинские военные поразили 7 позиций оккупантов, уничтожив российскую технику, в том числе четыре комплекса С-300, и живую силу врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Вооруженные Силы Украины продолжают готовить Запорожскую область к полному освобождению от рашистов", - написал он.

По его словам, только в последние дни:

  • неподалеку от Гуляйполя уничтожен склад боеприпасов и ранены более 20 оккупантов;
  • в Токмаке уничтожены 10 единиц военной техники и ранены до 40 военнослужащих;
  • в Пологах - до 30 раненых оккупантов;
  • в Каменце-Днепровской уничтожены 7 единиц военной техники и ранены около 40 военнослужащих противника;
  • количество погибших, которые оккупанты пытаются тщательно скрыть, уточняется;
  • в районах населенных пунктов Орехов, Конские Роздоры и Токмак, поражено около 100 оккупантов. Среди них более 25 только что мобилизованных;
  • в районе населенного пункта Бердянск уничтожено 4 комплекса С-300.

Как сообщалось, за последние сутки ВСУ уничтожили еще 300 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже 65 тысяч своих военных.

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