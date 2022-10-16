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Слышно даже на окраинах. В Бердянске раздаются мощные взрывы

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Бердянск, Воскресенье 16 октября 2022 11:33
Слышно даже на окраинах. В Бердянске раздаются мощные взрывы Фото: в Бердянске раздаются мощные взрывы (t me riamelitopol)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 16 октября, жители Бердянска Запорожской области сообщают о громких взрывах вблизи города. Они настолько мощные, что их ощутили даже жители домов на окраине города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Бердянск сейчас".

"По предварительной информации - взрывы отдуваются на территории Бердянского района - селах Андровка и Осипенко", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Telegram-канале, взрывы произошли, скорее всего, на территории бывших сельхозхозяйств, промышленные комплексы которых оккупанты используют для хранения военной техники и складов.

Как сообщалось, центр временно оккупированного Донецка попал под обстрел в воскресенье, 16 октября. Один из снарядов влетел в здание городской "администрации", есть пострадавшие.

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Бердянск Запорожская область
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