ВСУ уничтожили еще 320 оккупантов и десяток артсистем: новые потери РФ

Фото: ВСУ уничтожили еще 320 оккупантов и десяток артсистем (Getty Images)

Украинские войска за минувшие сутки ликвидировали еще 320 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже 65 320 своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.10 ориентировочно составили: личного состава - около 65320 (+320) человек ликвидировано,

танков - 2537 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 5205 (+12) ед,

артиллерийских систем - 1599 (+10) ед,

РСЗО - 366 (+1) ед,

средства ПВО - 187 (+1) ед,

самолетов - 268 (+0) ед,

вертолетов - 242 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1241 (+17),

крылатые ракеты - 316 (+0),

корабли/катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3969 (+10) ед,

специальная техника - 144 (+1).