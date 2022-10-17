ВСУ уничтожили еще 320 оккупантов и десяток артсистем: новые потери РФ
Фото: ВСУ уничтожили еще 320 оккупантов и десяток артсистем (Getty Images)
Украинские войска за минувшие сутки ликвидировали еще 320 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже 65 320 своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.10 ориентировочно составили:
- личного состава - около 65320 (+320) человек ликвидировано,
- танков - 2537 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 5205 (+12) ед,
- артиллерийских систем - 1599 (+10) ед,
- РСЗО - 366 (+1) ед,
- средства ПВО - 187 (+1) ед,
- самолетов - 268 (+0) ед,
- вертолетов - 242 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1241 (+17),
- крылатые ракеты - 316 (+0),
- корабли/катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3969 (+10) ед,
- специальная техника - 144 (+1).
Напомним, ВСУ на юге ликвидировали вражеский зенитно-ракетный комплекс "Тор" и по меньшей мере 50 российских военных.
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