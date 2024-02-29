Почти 1200 оккупантов и 41 артсистема. Генштаб обновил потери России в Украине
Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали почти 1200 российских захватчиков. Общие потери вражеской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 413 760 солдат. Кроме того, воины ВСУ уничтожили 44 ББМ.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Страткома Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.02.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 413 760 (+1150) человек ликвидировано;
- танков - 6593 (+23) ед.;
- боевых бронированных машин - 12 552 (+44) ед.;
- артиллерийских систем - 10 070 (+41) ед.;
- РСЗО - 1000 ед.;
- средства ПВО - 690 (+2) ед.;
- самолетов - 342 ед.;
- вертолетов - 325 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7768 (+15) ед.;
- крылатые ракеты - 1912 ед.;
- корабли/катера - 25 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 13 152 (+40) ед.;
- специальная техника - 1601 (+7) ед.
Ситуация на фронте 29 февраля
Как сообщали в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке, в Украине на фронте в течение суток произошло 99 боевых столкновений.
Отмечается, что российские оккупанты продолжают давить на Авдеевском направлении и существенно активизировались на Новопавловском направлении. На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.