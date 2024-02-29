ua en ru
Чт, 29 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Почти 1200 оккупантов и 41 артсистема. Генштаб обновил потери России в Украине

Четверг 29 февраля 2024 07:53
UA EN RU
Почти 1200 оккупантов и 41 артсистема. Генштаб обновил потери России в Украине Фото: Генштаб обновил потери России в Украине (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали почти 1200 российских захватчиков. Общие потери вражеской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 413 760 солдат. Кроме того, воины ВСУ уничтожили 44 ББМ.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Страткома Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.02.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 413 760 (+1150) человек ликвидировано;
  • танков - 6593 (+23) ед.;
  • боевых бронированных машин - 12 552 (+44) ед.;
  • артиллерийских систем - 10 070 (+41) ед.;
  • РСЗО - 1000 ед.;
  • средства ПВО - 690 (+2) ед.;
  • самолетов - 342 ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7768 (+15) ед.;
  • крылатые ракеты - 1912 ед.;
  • корабли/катера - 25 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 13 152 (+40) ед.;
  • специальная техника - 1601 (+7) ед.

Почти 1200 оккупантов и 41 артсистема. Генштаб обновил потери России в Украине

Ситуация на фронте 29 февраля

Как сообщали в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке, в Украине на фронте в течение суток произошло 99 боевых столкновений.

Отмечается, что российские оккупанты продолжают давить на Авдеевском направлении и существенно активизировались на Новопавловском направлении. На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Генштаб ВСУ Вооруженные силы Украины
NEWS
ВСУ ведут атаки южнее Крынок на левом берегу Днепра: карты ISW
ВСУ ведут атаки южнее Крынок на левом берегу Днепра: карты ISW
DAILY
Два года спустя. Какой путь в Евросоюз уже прошла Украина и когда ждать вступления в ЕС
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Два года спустя. Какой путь в Евросоюз уже прошла Украина и когда ждать вступления в ЕС