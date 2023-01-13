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ВСУ затрофеили российский танк Т-90С, предназначенный для экспорта

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Херсонская область, Пятница 13 января 2023 10:20
ВСУ затрофеили российский танк Т-90С, предназначенный для экспорта Иллюстративное фото: защитники захватили российский экспортный танк Т-90С (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные затрофеили российский танк Т-90С. Он предназначен прежде всего для экспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-исследователей проекта Ukraine Weapons Tracker в Twitter.

По данным аналитиков, бойцы ВСУ захватили "трофей" в Херсонской области. Это первый документированный случай захвата Т-90С за все время широкомасштабной войны.

По данным Милитарного, этот российский танк предназначен для экспорта в Алжир, Туркменистан и Вьетнам. По сравнению со стандартным Т-90 экспортный танк имеет несколько отличий. В частности, у Т-90С нет инфракрасных прожекторов "Штора" в лобной части башни. Вместо них установлены контейнеры динамической защиты.

Также экспортный вариант легче в управлении, поскольку имеет автоматический режим переключения передач, привод поворота от штурвала.

О том, что Россия начала использовать экспортные Т-90С, стало известно еще в октябре 2022 года. Исследователи считают, что поступление вооружения, которое предназначено для экспорта, на фронт означает, что РФ несет серьезные потери в технике.

Напомним, по данным Генштаба, украинские военные уничтожили более 3 тысяч российских танков с начала полномасштабного вторжения.

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