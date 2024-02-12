На Таврическом направлении увеличивается количество пленных россиян, - Тарнавский
С ростом интенсивности боевых столкновений на Таврическом направлении увеличивается и количество российских пленных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего ОСГВ "Таврия" Александра Тарнавского в Telegram.
За последнюю неделю наши воины взяли в плен почти два с половиной десятка оккупантов.
"Половину из них - за минувшие сутки, прежде всего на Запорожском направлении", - пишет командующий.
Потери оккупантов
По словам Тарнавского, общие потери противника за прошедшие сутки составили 449 человек и 27 единиц военной техники, не считая дронов.
В частности, это:
- 5 танков;
- 18 боевых бронемашин;
- 2 артсистемы;
- 1 автомобиль;
- 1 единица специальной техники.
Также было нейтрализовано 122 дрона разных типов.
Ситуация на фронте
Сегодня Генштаб сообщил, что в течение суток произошло 100 боевых столкновений. Враг обстрелял из артиллерии более 130 населённых пунктов в девяти областях страны.
Также сообщалось, что украинские военные за минувшие сутки ликвидировали 790 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 395 990 военнослужащих.
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