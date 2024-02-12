На Таврическом направлении увеличивается количество пленных россиян, - Тарнавский

С ростом интенсивности боевых столкновений на Таврическом направлении увеличивается и количество российских пленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего ОСГВ "Таврия" Александра Тарнавского в Telegram .

За последнюю неделю наши воины взяли в плен почти два с половиной десятка оккупантов.

"Половину из них - за минувшие сутки, прежде всего на Запорожском направлении", - пишет командующий.

Потери оккупантов

По словам Тарнавского, общие потери противника за прошедшие сутки составили 449 человек и 27 единиц военной техники, не считая дронов.

В частности, это:

5 танков;

18 боевых бронемашин;

2 артсистемы;

1 автомобиль;

1 единица специальной техники.

Также было нейтрализовано 122 дрона разных типов.

Ситуация на фронте

Сегодня Генштаб сообщил, что в течение суток произошло 100 боевых столкновений. Враг обстрелял из артиллерии более 130 населённых пунктов в девяти областях страны.

Также сообщалось, что украинские военные за минувшие сутки ликвидировали 790 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 395 990 военнослужащих.