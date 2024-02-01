Пограничники в Луганской области взяли в плен трех россиян, среди них есть чеченец (фото)
Силы обороны Украины смогли взять в плен трех россиян в Луганской области. Одним из них оказался чеченец из Грозного.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
"Пограничники бригады "Гвардии наступления "Месть" взяли в плен трех оккупантов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в плен попали:
- мобилизован из Рязани;
- контрактник - командир отделения из Пскова;
- чеченец из Грозного, который несколько месяцев назад подписал контракт на год для заработка.
Как они попали в плен
Оккупанты попали в плен во время штурма позиций пограничников в Луганской области.
"Их было 7-8 человек. Сдался один, сказал, что есть друг, который тоже вышел через некоторое время. Оказали им медицинскую помощь, дали воды и передали дальше. А четверо где-то там пока что "крутятся". Еды нет, и рано или поздно, они или замерзнут, или сами сдадутся", - говорит боец под псевдонимом "Удав".
Фото: Пленные россияне (facebook.com/DPSUkraine)
А чеченец пытался скрыться, но в поисках безопасного укрытия попал в руки пограничников.
ВСУ берут в плен россиян
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