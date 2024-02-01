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Пограничники в Луганской области взяли в плен трех россиян, среди них есть чеченец (фото)

Луганская область, Четверг 01 февраля 2024 15:21
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Пограничники в Луганской области взяли в плен трех россиян, среди них есть чеченец (фото) Архивное фото: Пограничники в Луганской области взяли в плен трех россиян (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины смогли взять в плен трех россиян в Луганской области. Одним из них оказался чеченец из Грозного.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Пограничники бригады "Гвардии наступления "Месть" взяли в плен трех оккупантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в плен попали:

  • мобилизован из Рязани;
  • контрактник - командир отделения из Пскова;
  • чеченец из Грозного, который несколько месяцев назад подписал контракт на год для заработка.

Как они попали в плен

Оккупанты попали в плен во время штурма позиций пограничников в Луганской области.

"Их было 7-8 человек. Сдался один, сказал, что есть друг, который тоже вышел через некоторое время. Оказали им медицинскую помощь, дали воды и передали дальше. А четверо где-то там пока что "крутятся". Еды нет, и рано или поздно, они или замерзнут, или сами сдадутся", - говорит боец под псевдонимом "Удав".

Фото: Пленные россияне (facebook.com/DPSUkraine)

А чеченец пытался скрыться, но в поисках безопасного укрытия попал в руки пограничников.

ВСУ берут в плен россиян

Недавно командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что на Таврическом направлении украинские военные взяли в плен почти 30 российских оккупантов.

Также украинские саперы во время работ захватили в плен группу из 11 россиян на востоке Украины.

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