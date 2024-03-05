RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ закрепились. Эксперт спрогнозировал оперативную паузу у россиян под Авдеевкой

Иллюстративное фото: эксперт спрогнозировал оперативную паузу у россиян под Авдеевкой (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко

У россиян, вероятно, наступает оперативная пауза под Авдеевкой. Украинским защитникам удалось укрепиться в районе города.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил военный эксперт, бывший спикер Генштаба Владислав Селезнев.

Он отметил, что украинские военные закрепились на линии Бердычи-Тоненькое и, вероятно, в ближайшее время прорыва там не будет.

"Скорее всего, оперативная пауза уже наступает. Враг еще пытается атаковать, но так как звучат заявления о стабилизации фронта, наверное, мы закрепились на заранее подготовленных рубежах западнее Авдеевки", - рассказал Селезнев. 

Эксперт добавил, что последние пару дней слышал сигналы об усилении работы украиной артиллерии. 

"А значит, у нас есть артиллерия и боеприпасы", - подчеркнул он. 

Бои в районе Авдеевки

Напомним, Украине пришлось вывести свои войска из Авдеевки, которую обороняли с начала полномасштабного вторжения россиян. Причиной этого стала нехватка артиллерийских боеприпасов. 

После оккупации Авдеевки россияне начали продвигаться на Запад и взяли под контроль несколько населенных пунктов. 

Более детально о ситуации вокруг города - в материале РБК-Украина

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АвдеевкаВооруженные силы УкраиныДонецкая областьВойна России против Украины