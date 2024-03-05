"Рейды" Сырского и новый фронт. Как Авдеевка изменила поле битвы и готовится ли РФ к лету

После выхода Сил обороны из Авдеевки линия фронта сместилась на запад. Командование говорит о просчетах в обороне и меняет комбригов, тем временем россияне активизировались на других участках, а также готовят новое наступление на май или начало лета. О ситуации на фронте, российских планах, есть ли угрозы для Киева и Харькова и о том, что нужно ВСУ для прорыва, – в обзоре РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: аналитика Института изучения войны (ISW), карты проекта DeepState, заявления президента Владимира Зеленского, главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, военных спикеров, публикация Financial Times, комментарии экспертов Александра Коваленко и Владислава Селезнева.

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Как изменилась линия фронта после выхода ВСУ из Авдеевки

Ситуация под Авдеевкой остается максимально сложной. За две недели фронт сместился ориентировочно на 5 км на запад, а оборона - на линию Бердычи-Орловка-Тоненькое. На прошлой неделе оккупанты прорвались на окраины Орловки, но были выбиты силами 3-й штурмовой и 25-й отдельной воздушно-десантных бригад.

Продолжаются штурмы в районах Бердычей, Тоненького, Первомайского и Невельского. Враг наращивает интенсивность артиллерийского огня и бросает в бой резервы, поэтому добивается локальных успехов. Украинские силы ведут активную оборону, при возможности восстанавливают контроль над позициями, выставляют огневые точки и наблюдательные пункты.

Россияне пытаются сформировать буфер безопасности для своей группировки в Авдеевке, украинская линия оборона растянулась от Бердычей до Тоненького (фото deepstatemap.live)

На запад от Авдеевки россияне пытаются сформировать буфер безопасности для своей группировки, которая разместится в городе. Он проходит полукругом по тем селам, за которые ведутся бои. Первая линия должна была пройти через Степовое, Ласточкино и Северное, но их относительно быстро захватили, объясняет военно-политический обозреватель группы "Информационного сопротивление" Александр Коваленко.

"Более широкий круг - это Бердычи, Семеновка, Орловка и Тоненькое. Именно здесь они пытаются зацепиться и это их основная цель", – сказал он в комментарии РБК-Украина.

На днях спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой заявил, что обстановку удается стабилизировать. Судя по его словам, вражеское продвижение остановили в селах, поскольку оккупанты вошли и частично контролируют Бердычи и Тоненькое. Как отмечают аналитики DeepState, россияне накапливают живую силу, чтобы попытаться развить успех.

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба Владислав Селезнев полагает, что Силам обороны удалось закрепиться на линии Бердычи-Тоненькое и, вероятно, в ближайшее время прорыва здесь не будет. Особенно с учетом слов начальника военной разведки Кирилла Буданова о том, что наступательный потенциал путинской армии будет исчерпан в первой половине марта.

"Скорее всего, оперативная пауза уже наступает. Враг еще пытается атаковать, но так как звучат заявления о стабилизации фронта, наверное, мы закрепились на заранее подготовленных рубежах западнее Авдеевки. К тому же, в последние пару дней я слышу сигналы о том, что украинская арта работает в большем темпе и больших объемах. А значит, у нас есть артиллерия и боеприпасы", – подчеркнул он.

Сырский на фронте: ошибки комбригов и карт-бланш на увольнения

Александр Сырский после назначения главкомом ВСУ взялся за аудит Сил обороны. Он намерен посетить каждую бригаду и сделать выводы по резервам и ротации, а также выявить слабые места, выяснить число мобилизованных и какой процент из них находится на фронте. В рамках аудита он отправился в зону ответственности группировки "Донецк" и заявил, что часть командиров допустила просчеты, которые так или иначе повлияли на оборону.

"Мною были приняты все меры для исправления ситуации на месте, с выделением дополнительного ресурса боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов", – отметил он.

А еще поставил три задачи: нанести максимальные потери РФ с уничтожением артиллерии и бронетехники, удержать занимаемые позиции и восстановить контроль над теми, с которых отошли. За три дня на востоке Сырскому стало ясно, почему при одинаковом уровне комплектации личным составом, оружием и техникой одним бригадам удается сдерживать атаки, а другим – нет. По его словам, в отдельных случаях комбриги не владели обстановкой, а их команды создавали угрозы для жизни подчиненных, поэтому пришлось принимать кадровые решения.

Александр Сырский недоволен некоторыми комбригами (фото t.me/osirskiy)

Как объяснил президент Владимир Зеленский, у Сырского карт-бланш на перестановки в армии и штабах.

"Все украинские командиры должны знать фронт, чувствовать фронт, реальные потребности. Должны реально быть с солдатами, сержантами", – добавил он.

Отметим, в полевых условиях от командиров зависят судьбы как отдельных бойцов, так и целых подразделений.

"Если должностное лицо не может эффективно управлять личным составом, адекватно оценивать состояние своих сил и средств, боевые возможности вражеской армии, ему нечего делать на этом посту. Не знаю, последовали ли за заявлением Сырского конкретные кадровые решения, но если это так, то это хорошая новость. Буквально на днях я видел данные соцопросов, и ключевое предостережение граждан, которые побаиваются мобилизации, как раз касается неэффективных командиров, которые не берегут людей", – отметил Селезнев.

Купянск, Часов Яр и не только: самые опасные направления на фронте

Россиянам впервые удалось зайти в Красногоровку – последний город Донецкой агломерации, подконтрольный ВСУ. Этот населенный пункт находится к северу от захваченной Марьинки. Противник на бронетехнике прорвался через минные поля, и чтобы выбить его из Красногоровки задействовали 3-ю отдельную штурмовую бригаду.

Сообщалось, что российская армия накатами атаковала юго-восточную часть и вошла в город. Однако силами двух батальонов удалось провести зачистку. Как отметили в бригаде, россияне отказывались от сдачи в плен и "были ликвидированы в занятых домах". Потери оценивались в около 100 ликвидированных и раненых оккупантов

Немного южнее враг развивает наступление на Новомихайловку. Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на геолоцированные кадры говорит о продвижении морпехов в центральную часть села. Спикер "Таврии" Дмитрий Лиховой подчеркивает, что вражеских штурмов здесь больше, чем возле Авдеевки. Однако оборона держится, враг прилагает огромные усилия, но не имеет успеха от слова "совсем".

Не менее горячей точкой остается Часов Яр. Российские войска постепенно продвигаются к городу, основной удар сконцентрирован на селах Богдановка и Ивановское. Судя по картам DeepState, половина Ивановского уже под контролем оккупантов. Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш называет действия РФ мощным рывком: враг наступает широким фронтом и, как только находит слабые места в украинской обороне, бросает туда резервы, чтобы расширить прорыв.

"Доступ к Часов Яру откроет врагу дорогу для продолжения наступательных действий, плацдарм для наступления на Константиновку", – объяснил он и добавил, что основная цель противника в Донецкой области – это Краматорско-Славянская агломерация.

Часов Яр остается одним из приоритетных направлений российского удара (фото deepstatemap.live)

Под Купянском украинские силы добились локальных успехов возле Табаевки. Как заявил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов, наши войска пытаются выбить противника с высот. На восток от оккупированной Кременной идут бои возле Ямополовки и Тернов, но в целом вражеская активность на Лиманском направлении существенно снизилась.

На южном фронте без изменений. На Бердянском отрезке были попытки оккупантов наступать возле Новодонецкого и Приютного. На Запорожском –поддерживают активность в районе Работино и Вербового, а на левобережье Херсонской области не оставляют надежды выбить украинских защитников из Крынок. Как завила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк, село фактически сравняли с землей, наши бойцы отходить не собираются, а россияне экономят бронетехнику, поэтому сейчас у них "сезон мясных штурмов".

Александр Коваленко выделяет несколько опасных направлений.

"По плану №1 – это Купянск и Часов Яр. Для них это основные векторы наступления. Даже не Лиман и даже не столько Белогоровка (Луганская область, - ред.), хотя и там очень высокое давление. Но Купянск и Часов Яр достаточно большие населенные пункты и неплохо укреплены, чтобы говорить о том, что у них получится добиться ситуативного успеха в ближайшее время", – рассказал эксперт.

Кроме того, есть большая угроза для села Новомихайловка юго-западнее Донецка.

"Оккупантам важно установить контроль по трассе 0532, и Новомихайловка остается одной из преград. Ее захват необходим, чтобы фактически закрыть вопрос с Угледаром", – отметил он в беседе с РБК-Украина.

По его словам, четвертым опасным направлением является Запорожская область, а именно Работинский выступ. Эксперт полагает, что противник продолжит давить на Работино, чтобы вернуть контроль над выступом, который отвоевали Силы обороны летом 2023 года.

"Только так они смогут выровнять линию боестолкновения. Сейчас этот провал в линии неприятно нависает и заставляет россиян нервничать", – добавил он.

Весна-лето 2024 года. Что известно о планах РФ, когда и где будет новое наступление

Ближайшие месяцы, очевидно, тоже будут сложными для Украины. По крайней мере об этом заявил президент Владимир Зеленский. В том числе из-за колебаний в США, которое влияет на других западных партнеров.

"Нам будет сложно в марте-апреле, мы будем проходить такой период волн, и политических, и финансовых, давления разного. РФ будет готовить наступление в начале лета или в конце мая", – заявил он, не уточнив, где именно Россия пойдет вперед.

Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новое наступление на май или на начало лета (Виталий Носач/РБК-Украина)

Западные СМИ со ссылкой на украинских чиновников пишут, что РФ намерена захватить территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Собеседники британской Finanсial Times не исключают вариант с наступлением на Харьков и Киев. Глава военной разведки Кирилл Буданов не согласен с такой оценкой. По его мнению, приоритетная цель оккупантов на 2024 год – полная оккупация Донбасса.

Коваленко исключает возможность наступления на Киев или Харьков. По его словам, максимум, на что способен противник, – активизироваться на каких-то локациях, где давно идут бои. На новые направления у него попросту нет ресурсов. Что касается масштабов, вряд ли стоит ожидать особо крупного наступления. И вряд ли оно начнется до лета, поскольку после мартовских "выборов Путина" потребуется время на мобилизацию.

Владислав Селезнев не видит угроз для северных регионов. И предлагает оценивать угрозы по численности российских группировок, например, достаточно мощная остается под Авдеевкой - около 80 000 человек, на Лимано-Купянской оси – около 110 000.

"Если рассуждать логически, Путину снится физический контроль территорий, которые он называет "новыми регионами". С учетом того, что него нет ресурсов форсировать Днепр на юге, а в Запорожской области ситуация стабилизировалась, скорее всего, летнее наступление сосредоточится на захвате Донецкой области", – рассказал он изданию.

По его словам, для полной оккупации четырех областей россиянам нужно по крайней мере вдвое нарастить численность оккупационных войск с нынешних 460 000.

"Сложно прогнозировать, сможет ли Путин реализовать этот кейс, хватит ли ему ресурсов – это открытый вопрос. Надеюсь, к тому времени западные партнеры придут в себя и начнут давать оружие технику в тех объемах, которые позволят нам иметь хотя бы паритет на поле боя. А если наши заявления о мощных линиях обороны не будут расходиться с реальными шагами, то без кратного увеличения личного состава россиянам точно не хватит сил на "миссию четырех регионов", – добавил эксперт.

Украина в обороне: какова ситуация с фортификациями на фронте

Будущее российское наступление должно разбиться об инженерные укрепления. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, с начала 2024 года на это выделили 20 млрд гривен и есть дополнительный ресурс почти на 11 млрд. Больше всего получили Харьковская (4 млрд) и Сумская (1,8 млрд) области, остальные прифронтовые, а также Волынская, Одесская и Киевская – от 1,1 до 1,5 млрд гривен.

О линиях обороны активно заговорили с конца осени, когда стало понятно, что контрнаступление-2023 не достигло целей, а инициатива перешла к России. Тогда президент Зеленский потребовал ускорить строительство по всему фронту, подчеркнув, что "мин и бетона" у государства хватит.

Украинские линие обороны (фото facebook.com/KSP.ZSU)

Как заявило командование Сил поддержки ВСУ, укрепления строят круглосуточно. В феврале стало известно о том, что за них будут отвечать лично министр обороны Рустем Умеров и главком Сырский, а за пример берется работа, проделанная под Купянском.

"Насколько мне известно, на Купянском направлении, именно в "Хортице", у нас все это было сделано на очень высоком уровне и это берется за пример для других направлений", – сказал Зеленский.

Где именно находятся рубежи и насколько они мощные, по понятным причинам неизвестно. В классическом исполнении их строят в три линии на разной удаленности от фронта. Первая – полоса обеспечения с минными полями, окопами, секретными позициями с ПТРК и пулеметными пунктами. Вторая –основная с мотострелковыми подразделениями, танками и артиллерией. Третья –тыловая, на которой преимущественно склады с боеприпасами, штабы, командные пункты и так далее.

Подробнее об этом читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Как рассказал спикер группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой, укрепления представляют собой сеть запасных позиций, траншей на сотни метров с огневыми ячейками, капониры для танков, противотанковые рвы и так далее.

"Конечно, укреплений много не бывает. Все хотят, чтобы их было больше. Но следует понимать, что это не может быть стена как в "Игре престолов", –отметил он, имея в виду стену из популярного сериала, которая защищала мир живых от мира мертвых.

Собеседники РБК-Украина отметили, что не могут оценить построенные фортификации. Но допускают, что так как работы идут постоянно и на всех направлениях, то ситуация стала лучше, чем была три месяца назад.

"Я исхожу из следующих соображений. Там, где мы смогли стабилизировать фронт, фортификации есть. Там, где мы вынуждены маневрировать и отступать, соответственно, никаких фортификаций нет, несмотря на заявления официальных спикеров. Например, на Купянском направлении противник ничего не может сделать с нашими рубежами, а вот Ласточкино (под Авдеевкой, – ред), мы потеряли. Поэтому ориентируемся на линию фронта. Если она двигается, то у нас серьезные проблемы с укреплениями", – объяснил Селезнев.

Что нужно Вооруженным силам для прорыва

Перспективы значимого прорыва линии фронта в 2024-м невелики. Причем для обеих сторон. Украинское руководство объявило о стратегии активной обороны: истощение врага, поиск слабых мест и удары. Предполагается, что эта тактика позволит выиграть время, нарастить силы и подготовиться к наступлению уже в следующем, 2025 году.

"Текущий 2024 год – не про наше наступление. А про стратегическую оборону и накопление ресурсов на перспективу", – отметил Селезнев.

Прорыв Украине обеспечит лишь технологическое превосходство, которое зависит от западных партнеров (Getty Images)

По его словам, для украинского прорыва нужно то, о чем осенью писал тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. То есть высокоточная и дальнобойная артиллерия, ракеты, бронетехника, техника для разминирования, средства радиоэлектронной борьбы, дроновые системы, устойчивая связь и верифицированная развединформация. Причем отдельные элементы не способны обеспечить перелом. Чудо-оружия нет, те же истребители F-16 или дальнобойные ракеты ATACMS в корне ситуацию не изменят. Успех на поле боя обеспечит только сочетание всего перечисленного, синхронизация и одновременное применение.

Александр Коваленко называет все это двумя словами – "технологический прорыв".

"Нужны не только боеприпасы, о которых все говорят. А и авиация, и широкая номенклатура ракет, от дальнобойных ATACMS и Taurus, до AGM-158 JASSM для самолетов F-16 и так далее. Танки, бронемашины, комплексы РЭБ – все, что нужно для боевых действий. И главное – технологическое превосходство. Сейчас мы в ситуации, когда переломить ход войны может только та сторона, которая добьется технологического прорыва. У России его не произойдет, у нее нет такой возможности. А у партнеров Украины есть необходимый ресурс, так что все зависит от них", – сказал он в комментарии РБК-Украина.

В то же время стены сами себя не защитят, и одним из факторов является обученный и мотивированный личный состав. Напрашивается вывод о том, что без усиленной мобилизации перелом невозможен. Однако перед ней необходимо наладить информационную кампанию, считает Владислав Селезнев.

"Нынешняя ситуация, как по мне, стала следствием того, что никто не занимался вопросом должным образом. В результате у общества сначала создалась иллюзия, мол, воины и без нас решат вопрос. После того, как этого не случилось, появились страхи, которые не спешат опровергать. В том числе о том, насколько адекватны командиры, подготовка и обеспечения. Я не вижу системной разъяснительной кампании. Вместо нее часто-густо слышу страшилки, мол, лучше умереть под Авдеевкой, чем работать баристой в Румынии. Это явно не та мотивация, которая побудит украинцев встать под ружье", – добавил эксперт.