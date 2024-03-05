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ЗСУ закріпилися. Експерт спрогнозував оперативну паузу у росіян під Авдіївкою

Ілюстративне фото: експерт спрогнозував оперативну паузу у росіян під Авдіївкою (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко

У росіян, ймовірно, настає оперативна пауза під Авдіївкою. Українським захисникам вдалося закріпитися у районі міста.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив військовий експерт, колишній речник Генштабу Владислав Селезньов.

Він зазначив, що українські військові закріпилися на лінії Бердичі-Тоненьке і, ймовірно, найближчим часом там не буде прориву.

"Швидше за все, оперативна пауза вже настає. Ворог ще намагається атакувати, але оскільки звучать заяви про стабілізацію фронту, напевно, ми закріпилися на заздалегідь підготовлених рубежах на захід від Авдіївки", - розповів Селезньов.

Експерт додав, що останні кілька днів чув сигнали про посилення роботи української артилерії.

"А отже, у нас є артилерія та боєприпаси", - наголосив він.

Бої в районі Авдіївки

Нагадаємо, Україні довелося вивести свої війська з Авдіївки, яку боронили з початку повномасштабного вторгнення росіян. Причиною цього стала нестача артилерійських боєприпасів.

Після окупації Авдіївки росіяни почали просуватися на Захід та взяли під контроль кілька населених пунктів.

Більш детально про ситуацію навколо міста - у матеріалі РБК-Україна.

 

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