ua en ru
Ср, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ прорвались вперед сразу на нескольких направлениях фронта, - ISW

10:18 26.08.2026 Ср
2 мин
Что известно о новых успехах украинских воинов?
aimg Юлия Капитонова
ВСУ прорвались вперед сразу на нескольких направлениях фронта, - ISW Фото: Бойцы ВСУ не только держат оборону на поле боя (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

За последние два дня Силы обороны Украины успели продвинуться вперед в Сумской и Харьковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Харьковская область

К северу от Купянска украинские силы освободили северную часть Западного и продвинулись юго-западнее Дворичной.

Также ВСУ имеют новые успехи в направлении Боровой. По данным геолокации, украинские военные, вероятно, вернули контроль над Екатериновкой и Новым, продвинулись восточнее Новомихайловки и продолжают удерживать Новый Мир.

25 августа украинские военные также контратаковали на участке Редкодуб-Новое. По сообщениям, они атакуют российские позиции с севера, пытаясь сдержать дальнейшее продвижение российских войск.

Кроме того, Украина продолжила наносить удары по российской военной инфраструктуре. В частности, 25 августа ВСУ сообщили о поражении российской системы радиоэлектронной борьбы "Пересвит-М" в оккупированном Луганске.

Донецкая область

Украинские силы также продолжили удары по российским целям на оккупированной территории Донецкой области. В частности, на видео с геолокацией зафиксирована атака на российский грузовой поезд западнее оккупированного Рыбинского - примерно в 77 км от линии фронта.

Сумская область

"24 и 25 августа российские войска продолжали наступательные операции на севере Сумской области, но не достигли подтвержденного продвижения, поскольку украинские войска недавно продвинулись или удерживали позиции в этом районе", - сообщают американские аналитики.

25 августа украинская Курская группировка войск заявила, что Новоконстантиновка (бывшее Первое Мая) к северу от Сум остается под контролем Украины. Таким образом, украинская сторона опровергла заявление Минобороны РФ от 24 августа о якобы захвате населенного пункта российскими войсками.

Кстати, 25 августа стало известно, что новые наступательные операции РФ провалились сразу на нескольких направлениях.

Кроме того, мы рассказывали о новой масштабной атаке украинских дронов на Россию.

Также узнайте, какие именно цели Силы обороны Украины поразили минувшей ночью.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Сумская область Вооруженные силы Украины Харьков Война России против Украины
Новости
Дроны летели с пяти направлений, почти 20 прилетов: как ПВО отразила ночную атаку РФ
Дроны летели с пяти направлений, почти 20 прилетов: как ПВО отразила ночную атаку РФ
Аналитика
Вакансия номер один. Кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ждут
Роман Кот, Милан Лелич Вакансия номер один. Кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ждут