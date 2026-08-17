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В Минобороны рассказали, сколько тратят денег на уничтожение техники россиян

12:22 17.08.2026 Пн
2 мин
ВСУ наносят удары по россиянам максимально эффективно
aimg Константин Широкун
В Минобороны рассказали, сколько тратят денег на уничтожение техники россиян Фото: в Минобороны рассказали, сколько тратят денег на уничтожение техники РФ (facebook.com/azov.media)
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Силы обороны Украины эффективно используют ресурсы. Поражение одного вражеского военного стоило Силам обороны около 3 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Эти данные подтверждены благодаря модулю Mission Control в системе DELTA. Mission Control был введен шесть месяцев назад. Сегодня через этот инструмент еженедельно проходит 50 тысяч миссий и подается более 230 тысяч отчетов.

Каждая боевая миссия фиксируется в Mission Control. Военные анализируют, что сработало, что нет и по какой причине скорректировать тактику следующей миссии, а не повторять ошибки вслепую.

Сколько стоит поражение целей противника

Mission Control позволил не просто планировать и фиксировать миссии, но и оценить их экономическую эффективность.

Например, в июне каждый доллар, израсходованный Силами обороны на поражение, нанес РФ урон почти на пять долларов. Это показатель того, насколько экономика ударов выгоднее экономики вражеской обороны.

В частности, в июне:

  • поражение одного вражеского военного стоило Силам обороны 3032 долларов;
  • поражение единицы техники – 2 674 долларов;
  • поражение инфраструктурного объекта – 1 487 долларов.

Mission Control разлагает все миссии по типам – разведка, поражение, логистика, эвакуация, а также по глубине – 20+ и 50+ км. По каждому задействованному подразделению видно: чем бьет, насколько эффективно, сколько стоит поражение и какой вред наносит врагу.

В то же время видна и оборотная сторона – какая собственная техника выбывает из строя, на какой глубине и при каких обстоятельствах. Это позволяет быстро адаптироваться к изменяющимся условиям на фронте.

Напомним, ранее мы рассказывали, как силы ПВО отражали новую ночную атаку РФ .

Также стало известно, что Россия строит новые секретные базы для запуска реактивных дронов дальнего действия .

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