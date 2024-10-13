ВСУ вероятно сбили российский истребитель Су-34 из американского F-16, - ISW

В отчете отмечается, что тесно связанный с российской авиацией российский военный блогер 12 октября подтвердил потерю самолета Су-34, но не предоставил дополнительных подробностей об инциденте.

Блогер подтвердил, что экипаж российского истребителя погиб, но отметил, что эта потеря не была связана с ударом ВСУ. Другие военные блогеры предполагают, что Су-34 мог разбиться из-за технической неисправности или человеческой ошибки.

Российский Telegram-канал, которым, как утверждается, руководят российские воздушно-десантные офицеры и штаб российской группировки сил "Днепр", сообщил, что украинский истребитель F-16, вероятно, сбил российский истребитель Су-34, когда последний сбрасывал фугасные авиабомбы (ФАБ) с унифицированными модулями планирования и коррекции (UMPC) на расстояние около 50 километров от линии фронта.

Позже, отмечается в отчете ISW, этот же Telegram-канал отреагировал на информацию, что Су-34 мог разбиться из-за технической неисправности либо человеческой ошибки и сообщил, что такие гипотетические сценарии все еще освещают проблему устарелости российских самолетов, а также непрофессионализма и истощения пилотов.

Telegram-канал обвинил связанных с Кремлем военных блогеров во лжи о катастрофе Су-34 и препятствовании российским войскам разрабатывать планы противодействия украинской угрозе F-16.

Отмечается, что в марте 2024 года этот же Telegram-канал утверждал, что "Роскомнадзор" подал жалобу на канал за "дискредитацию" российского военного командующего.

"ISW не может самостоятельно подтвердить заявление Telegram-канала. Однако если это подтвердится, инцидент станет первым украинским сбитием российского пилотируемого самолета из предоставленного Западом истребителя F-16", - говорится в отчете.