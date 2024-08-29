В Украине разбился один из истребителей F-16, - WSJ
Один из истребителей F-16, которые Украина недавно получила от союзников, якобы разбился. Инцидент произошел в понедельник, 26 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal и Reuters.
Как рассказал изданию неназванный американский чиновник, истребитель не был сбит россиянами. Это случилось во время массированного ракетного удара по Украине.
Журналисты уточняют, что причиной авиакатастрофы, вероятно, стала ошибка пилота.
По данным WSJ, Пентагон направил Воздушным силам ВСУ просьбу прокомментировать такие слухи.
Также издание со ссылкой на собеседников пишет, что всего в рамках первой партии поставок Украина получила шесть истребителей F-16.
РБК-Украина обратилось за комментарием к Воздушным силам, но там не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.
Обновлено 19:11
Reuters со ссылкой на собственные источники пишет, что причина пока неизвестна. Есть два варианта - ошибка пилота или техническая неисправность.
Что предшествовало
Напомним, несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что Украина применяла истребители F-16 для защиты неба во время массированного удара россиян 26 августа.
Такая атака стала самой масштабной с начала войны - враг применил 127 ракет и 109 ударных беспилотников.
Как отмечал глава украинского государства, с помощью F-16 Украине удалось сбить "некоторые ракеты и дроны".
К слову, первые слухи о прибытии в Украину F-16 появились в конце июля. Уже 4 августа президент Владимир Зеленский подтвердил такую информацию и показал полученные самолеты.
Обучение украинских пилотов на F-16 длилось в ускоренном режиме. Обычно в странах Запада их готовят около пяти лет, но украинцев натренировали за менее чем год.
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