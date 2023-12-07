ВСУ уходят в глухую оборону? Что означает новый приказ Зеленского про фортификации

"Оборона все равно будет активной. Но зимой лучше держать ее в обустроенных местах, где можно не только укрыться от осколков, но хотя бы погреться возле буржуйки. Слова президента были не про глухую оборону. В одном из интервью Зеленский заявил о новой фазе, о войне в зимний период. Мы понимаем, что, возможно, не на севере, но точно на востоке враг будет вести атакующие действия", - говорит военный эксперт Алексей Гетьман.

По его словам, фортификации нужны, чтобы снизить потери с нашей стороны и максимально сдерживать врага.

"Переход в оборону на некоторых участках - это обычная военная практика", - подытожил он.

Беларусь никто не отменял

Кроме того, как объясняет координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, Беларусь остается союзником России, предоставляя свою территорию агрессору, поэтому инженерные сооружения полевого типа нужно менять на капитальные.

"Никто не скажет, что будет дальше, но с точки зрения военного искусства иметь подготовленные линии лучше, чем не иметь. Как при обороне, так и при наступлении. Кстати, они во многом упрощают подготовку и организацию наступательных действий, позволяя оборудовать районы сосредоточения и развертывания войск", - подчеркнул он.

Решение о фортификациях

В конце ноября президент Владимир Зеленский приехал в Херсон на совещание с военными. В частности, были обсуждены вопросы фортификаций и принято решение ускорить строительство укреплений. Причем сразу по всем направлениям.

"Конечно, это прежде всего Авдеевское, Марьинское и другие направления в Донецкой области - максимум внимания. Харьковщина - это Купянское направление, также оборонная линия Купянск - Лиман. И вся Харьковщина, и Сумщина, и Черниговщина, и Киевская, и Ровенская область, Волынь. Также юг - "Херсонская область", - отметил тогда Владимир Зеленский.

Средства на строительство уже выделяют. В ноябре стало известно о работах на 170 объектах в Днепропетровской области, а на днях Кабинет министров выделил более 31 млн гривен на фортификации в Запорожской области.