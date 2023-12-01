Зеленский заявил о новой фазе войны в Украине
Война в Украине находится на новом этапе. Ожидается, что зима усложнит боевые действия.
Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью Associated Press.
"У нас новая фаза войны, и это факт. Зима в целом - это новая фаза войны", - констатировал он.
При этом президент отметил, что Украина не сдастся.
Зеленский о войне в Украине
Буквально недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что война в Украине завершится не так быстро, как хотелось бы. Потому что это не кино, а "ежедневная тяжелая работа", за которой стоят жизнь украинцев и военных, и на которую нужно время.
Ранее в интервью The Economist Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не понимает, что в долгой войне он проигрывает. При этом он сам не хочет думать о долгой войне, но готовится к этому.
Кроме того, до этого, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова "воевать в долгую, не теряя людей". По его словам, главное "минимизировать жертвы, как с примером Израиля".
А в июне 2022 года украинский президент заявлял о желании, чтобы полномасштабная война России против Украины завершилась к концу года, до наступления зимы.
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