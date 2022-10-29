ВСУ обстреляли важные объекты россиян и нанесли успешные авиаудары, - Генштаб

Украинские защитники в субботу, 29 октября, атаковали позиции россиян. В частности, были обстреляны важные военные объекты и нанесены авиаудары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

По данным украинского военного командования, с начала суток украинская авиация 17 раз ударила по позициям оккупантов. 11 из них - по районам сосредоточения вооружения и военной техники, 3 - по взводным опорным пунктам, а также 3 - по позициям комплексов противовоздушной обороны противника.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за эти сутки поразили 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 состава боеприпасов, зенитную ракетную установку и 6 других важных военных объектов оккупантов", - добавляют в Генштабе.

При этом россияне продолжают пытаться вести наступление на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Ситуация на отдельных направлениях:

на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений;

на Северском направлении россияне вели обстрелы в районах населенных пунктов Рожковичи и Будки Сумской области;

на Слобожанском направлении враг с помощью артиллерии атаковал возле населенных пунктов Волчанск, Ветеринарное, Ольховатка, Гатище, Григоровка, Двуречная, Старица, Огурцово, Стрелеча и Чугуновка;

на Купянском и Лиманском направлениях обстрелы оккупантов были зафиксированы возле Кисловки, Табаевки, Берестового, Невского, Ольговки, Новоегоровки и Ямполевки;

на Бахмутском направлении противник проводил обстрелы возле населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Звановка, Северск, Соледар, Заречное, Нью-Йорк, Васюковка и Серебрянка;

на Авдеевском направлении огненное поражение россиян было замечено у Авдеевки, Невельского, Веселого, Водяного, Марьинки, Новомихайловки, Первомайского и Опытного;

на Новопавловском и Запорожском - оккупанты активных наступательных действий не вели;

на Южнобужском направлении от огня россиян пострадали Никополь и Вышетарасовка Днепропетровской области.

Всего районы более 15 населенных пунктов подверглись вражеским обстрелам. Было зафиксировано 5 ракетных и 7 авиационных ударов.