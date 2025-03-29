Недавно пятеро военнослужащих армии России были взяты в плен подразделениями Десантно-штурмовых войск Украины совместно со смежными силами на территории Курской области. Это стало очередным пополнением обменного фонда.

Военные были обмануты, когда подписали контракты, надеясь "воевать с нацистами и наемниками", но оказались на передовой в Украине.

В своих подразделениях на территории России им пришлось столкнуться с жестоким отношением: пытки, негуманное обращение и даже расстрелы за отказ участвовать в "мясных штурмах" - так российские командиры пытались принудить их к выполнению преступных приказов.

После того, как они попали в плен, украинские военные оказали пленным своевременную медицинскую и психологическую помощь.