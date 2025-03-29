ВСУ взяли в плен пятерых российских военных в Курской области

ВСУ взяли в плен пять российских военных на территории Курской области. Пленным была оказана медицинская помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВС Украины.
Недавно пятеро военнослужащих армии России были взяты в плен подразделениями Десантно-штурмовых войск Украины совместно со смежными силами на территории Курской области. Это стало очередным пополнением обменного фонда.
Военные были обмануты, когда подписали контракты, надеясь "воевать с нацистами и наемниками", но оказались на передовой в Украине.
В своих подразделениях на территории России им пришлось столкнуться с жестоким отношением: пытки, негуманное обращение и даже расстрелы за отказ участвовать в "мясных штурмах" - так российские командиры пытались принудить их к выполнению преступных приказов.
После того, как они попали в плен, украинские военные оказали пленным своевременную медицинскую и психологическую помощь.
Украинские военные во время операций на фронте продолжают брать в плен российских солдат. Это позволяет пополнять обменный фонд для возвращения наших защитников домой.
Напомним, что задержание пяти российских военных во время спецоперации на передовой.
Также на Курском направлении украинские десантники успешно взяли в плен группу военных армии РФ.
А другая операция по пополнению обменного фонда была проведена под Покровском, где пленили девять российских военных.
Также в Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины с помощью шоколадки захватили в плен российского солдата.
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