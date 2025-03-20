Бойцы Третьей штурмовой взяли россиянина в плен с помощью шоколадки (видео)

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины использовали неожиданную стратегию для взятия в плен российского солдата. Для этого военным понадобилась шоколадка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление третьей отдельной штурмовой бригады.

Как сообщают в пресс-службе Третьей штурмовой, когда российский солдат увидел, как от сбросов летят головы его соратников, он начал просить помилования.

"Так, вместо боеприпаса получил шоколадку, инструкцию и двинулся за "птичкой", - сообщили военные.

Дрон вывел оккупанта на украинские позиции, где его задержали и взяли в плен.