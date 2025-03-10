Бойцы ССО взяли в плен 9 российских военных на Покровском направлении

Бойцы ССО ВСУ пленили девять российских военных под Покровском после успешной операции со взрывом промышленного здания, где они скрывались. Спецназовцы оказали раненым пленным медицинскую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций (ССО).

Операторы 144 Центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ успешно провели операцию, в результате которой были взяты в плен девять российских военных на Покровском направлении. Они также освободили от врага промышленное здание, где находились оккупанты.

В течение нескольких дней операторы БПЛА активно вели работу с врагом, пытаясь дать ему шанс на жизнь. С помощью громкоговорителя, закрепленного на беспилотнике, украинские спецназовцы обращались к российским солдатам с призывом сдаться. Однако, несмотря на предложение, противник отказался капитулировать.

После этого группа 144 Центра ССО отправилась в тыл противника, заминировала здание, где скрывались россияне, и взорвала его.

Мощный взрыв убедил оккупантов, что их сопротивление не имело смысла. Российские военнослужащие, начав размахивать белой тряпкой через поврежденное окно, выразили готовность сдаться.

Вскоре две группы из четырех и пяти человек, среди которых были раненые, направились в сторону украинских позиций. Спецназовцы оказали пленным первую домедицинскую помощь и организовали их эвакуацию.