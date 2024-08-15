ВСУ взяли под контроль 82 населенных пункта в Курской области, - Сырский

Украинские военные продолжают наступательную операцию на территории Курской области России. В общей сложности ВСУ взяли под контроль уже 82 населенных пункта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского во время Ставки верховного главнокомандующего.
"Всего с начала операции на территории Курской области наши войска продвинулись на 35 километров, взято под контроль 1150 квадратных километров территории, 82 населенных пункта", - рассказал Сырский.
По его словам, в целом ситуация в российском регионе контролируемая.
Главнокомандующий также отметил, что, кроме города Суджа, ВСУ завершили "поиск и уничтожение" противника в еще трех населенных пунктах.
Президент Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении также рассказал об успехах украинских войск в Курской области.
"Отдельно главком доложил по операции в Курской области. Есть новое продвижение. Есть новое пополнение нашего обменного фонда. Также генерал Сырский доложил о завершении освобождения города Суджи от российских военных. И там сейчас создается украинская военная комендатура. Освобождены также и еще несколько населенных пунктов. В общей сложности уже более 80", - сказал он.
Напомним, 6 июля украинские войска начали наступление в Курской области РФ. Целью операции является защита от обстрелов российских жителей приграничных регионов Украины.
13 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные взяли под контроль территорию площадью 40 квадратных километров и контролируют 74 населенных пункта в Курской области.
Вчера стало известно, что ВСУ полностью зачистили от российских войск город Суджа.
Кроме того, Украина создала в Курской области военную комендатуру. Ее возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.
Детальнее о том, что происходит в Курской области по состоянию на 15 августа - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.