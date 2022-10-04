В Херсонской области ВСУ деоккупировали более полусотни населенных пунктов, - МВД

Бойцы Вооруженных сил Украины освободили от российских оккупантов более 50 населенных пунктов в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра внутренних дел Евгения Енина.

Он также отметил, что в области уже работают передвижные мобильные блокпосты. При этом следователями Нацполиции было задокументировано 105 военных преступлений.

"Сейчас в Херсонской области деоккупировано более 50 населенных пунктов, освобождены ориентировочно 3 тысячи граждан от российского нашествия", - рассказал Енин.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные подтвердили освобождение поселков Архангельское и Великая Александровка, а также села Староселье в Херсонской области.

Также мы писали, что флаг Украины был поднят над селом Давыдов Брод в Херсонской области.

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