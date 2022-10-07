ua ru
Пт, 07 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Сватово оккупанты заминировали объекты инфраструктуры и вывозят оборудование, - Гайдай

Новина українською →
Сватово, Пятница 07 октября 2022 08:21
В Сватово оккупанты заминировали объекты инфраструктуры и вывозят оборудование, - Гайдай Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты понимают, что не смогут удержать оборону в Сватово Луганской области, поэтому заминировали объекты инфраструктуры. Они также вывозят медицинское оборудование из города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, оккупанты пытаются вывезти из Сватово основные медицинские и социальные учреждения - прежде всего, оборудование. Россияне и коллаборанты призывают местное население самостоятельно уезжать.

"Уже заминированы основные инфраструктурные объекты, здания и территории", - отметил Гайдай.

В оккупированной Кадиевке коллаборанты массово уничтожают архивы и копии документов, особенно содержащих информацию от начала захвата.

Напомним, вчера стало известно, что украинские военные освободили село Грековка на Сватовском направлении. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил информацию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Взрыв в Сватово Луганск
NEWS
Байден заявил о наивысшей угрозе ядерного "Армагеддона" со времен Карибского кризиса
Байден заявил о наивысшей угрозе ядерного "Армагеддона" со времен Карибского кризиса
DAILY
Широкий фронт. Как Украина вытесняет россиян на юге и востоке
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Широкий фронт. Как Украина вытесняет россиян на юге и востоке