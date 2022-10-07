В Сватово оккупанты заминировали объекты инфраструктуры и вывозят оборудование, - Гайдай

Российские оккупанты понимают, что не смогут удержать оборону в Сватово Луганской области, поэтому заминировали объекты инфраструктуры. Они также вывозят медицинское оборудование из города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, оккупанты пытаются вывезти из Сватово основные медицинские и социальные учреждения - прежде всего, оборудование. Россияне и коллаборанты призывают местное население самостоятельно уезжать.

"Уже заминированы основные инфраструктурные объекты, здания и территории", - отметил Гайдай.

В оккупированной Кадиевке коллаборанты массово уничтожают архивы и копии документов, особенно содержащих информацию от начала захвата.