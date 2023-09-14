ВСУ впервые уничтожили подлодку россиян: новые потери врага

Потери России в войне против Украины уже превысили 270 тысяч солдат. При этом украинские защитники впервые уничтожили подлодку оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника по состоянию на 14 сентября 2023 года ориентировочно составили:
Как ВСУ уничтожили подлодку РФ
Прошлой ночью, 13 сентября, в оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Позже Минобороны РФ заявило об атаке на судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе в Севастополе.
Главное управление разведки Минобороны в комментарии РБК-Украина подтвердило, что в Севастополе был поражен большой десантный корабль и подводная лодка россиян. По сообщениям из сети известно, что повреждены дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск".
Позже в Вооруженных силах Украины также подтвердили удар по Севастополю, но точные потери оккупантов не раскрывали.
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