ВСУ впервые уничтожили подлодку россиян: новые потери врага

Общие боевые потери противника по состоянию на 14 сентября 2023 года ориентировочно составили:

личного состава - около 270 970 (+620) человек ликвидировано,

танков - 4599 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 8810 (+18) ед,

артиллерийских систем - 5944 (+42) ед,

РСЗО - 769 (+3) ед,

средства ПВО - 517 ед,

самолетов - 315 ед,

вертолетов - 316 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4697 (+47),

крылатые ракеты - 1455 ед,

корабли /катера - 20 (+1) ед,

подлодки - 1 (+1) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 8458 (+14) ед,

специальная техника - 889 (+5).

Как ВСУ уничтожили подлодку РФ

Прошлой ночью, 13 сентября, в оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Позже Минобороны РФ заявило об атаке на судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе в Севастополе.

Главное управление разведки Минобороны в комментарии РБК-Украина подтвердило, что в Севастополе был поражен большой десантный корабль и подводная лодка россиян. По сообщениям из сети известно, что повреждены дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск".

Позже в Вооруженных силах Украины также подтвердили удар по Севастополю, но точные потери оккупантов не раскрывали.

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