ЗСУ вперше знищили підводний човен росіян: нові втрати ворога

Загальні бойові втрати противника станом на 14 вересня 2023 орієнтовно склали:

особового складу - близько 270970 (+620) осіб ліквідовано,

танків - 4599 (+15) од,

бойових броньованих машин - 8810 (+18) од,

артилерійських систем - 5944 (+42) од,

РСЗВ - 769 (+3) од,

засоби ППО - 517 од,

літаків - 315 од,

гелікоптерів - 316 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4697 (+47),

крилаті ракети - 1455 од,

кораблі /катери - 20 (+1) од,

підводні човни - 1 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 8458 (+14) од,

спеціальна техніка - 889 (+5).

Як ЗСУ знищили підводний човен РФ

Минулої ночі, 13 вересня, в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Пізніше Міноборони РФ заявило про атаку на судноремонтний завод ім. С. Орджонікідзе у Севастополі.

Головне управління розвідки Міноборони у коментарі РБК-Україна підтвердило, що у Севастополі було уражено великий десантний корабель та підводний човен росіян. За повідомленнями з мережі відомо, що пошкоджено дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ".

Пізніше у Збройних силах України також підтвердили удар по Севастополю, але точні втрати окупантів не розкривали.

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