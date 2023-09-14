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ЗСУ вперше знищили підводний човен росіян: нові втрати ворога

Фото: ЗСУ вперше знищили підводний човен росіян (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Втрати Росії у війні проти України вже перевищили 270 тисяч солдатів. При цьому українські захисники вперше знищили підводний човен окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника станом на 14 вересня 2023 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 270970 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків - 4599 (+15) од,
  • бойових броньованих машин - 8810 (+18) од,
  • артилерійських систем - 5944 (+42) од,
  • РСЗВ - 769 (+3) од,
  • засоби ППО - 517 од,
  • літаків - 315 од,
  • гелікоптерів - 316 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4697 (+47),
  • крилаті ракети - 1455 од,
  • кораблі /катери - 20 (+1) од,
  • підводні човни - 1 (+1) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8458 (+14) од,
  • спеціальна техніка - 889 (+5).

Як ЗСУ знищили підводний човен РФ

Минулої ночі, 13 вересня, в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Пізніше Міноборони РФ заявило про атаку на судноремонтний завод ім. С. Орджонікідзе у Севастополі.

 

Головне управління розвідки Міноборони у коментарі РБК-Україна підтвердило, що у Севастополі було уражено великий десантний корабель та підводний човен росіян. За повідомленнями з мережі відомо, що пошкоджено дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ".

Пізніше у Збройних силах України також підтвердили удар по Севастополю, але точні втрати окупантів не розкривали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 
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