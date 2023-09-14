ЗСУ вперше знищили підводний човен росіян: нові втрати ворога

Втрати Росії у війні проти України вже перевищили 270 тисяч солдатів. При цьому українські захисники вперше знищили підводний човен окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника станом на 14 вересня 2023 орієнтовно склали:
Як ЗСУ знищили підводний човен РФ
Минулої ночі, 13 вересня, в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Пізніше Міноборони РФ заявило про атаку на судноремонтний завод ім. С. Орджонікідзе у Севастополі.
Головне управління розвідки Міноборони у коментарі РБК-Україна підтвердило, що у Севастополі було уражено великий десантний корабель та підводний човен росіян. За повідомленнями з мережі відомо, що пошкоджено дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ".
Пізніше у Збройних силах України також підтвердили удар по Севастополю, але точні втрати окупантів не розкривали.
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