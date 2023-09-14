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ВСУ впервые уничтожили подлодку россиян: новые потери врага

Украина, Четверг 14 сентября 2023 08:27
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ВСУ впервые уничтожили подлодку россиян: новые потери врага Фото: ВСУ впервые уничтожили подлодку россиян (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Потери России в войне против Украины уже превысили 270 тысяч солдат. При этом украинские защитники впервые уничтожили подлодку оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника по состоянию на 14 сентября 2023 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 270 970 (+620) человек ликвидировано,
  • танков - 4599 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин - 8810 (+18) ед,
  • артиллерийских систем - 5944 (+42) ед,
  • РСЗО - 769 (+3) ед,
  • средства ПВО - 517 ед,
  • самолетов - 315 ед,
  • вертолетов - 316 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4697 (+47),
  • крылатые ракеты - 1455 ед,
  • корабли /катера - 20 (+1) ед,
  • подлодки - 1 (+1) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8458 (+14) ед,
  • специальная техника - 889 (+5).

Как ВСУ уничтожили подлодку РФ

Прошлой ночью, 13 сентября, в оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Позже Минобороны РФ заявило об атаке на судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе в Севастополе.

Главное управление разведки Минобороны в комментарии РБК-Украина подтвердило, что в Севастополе был поражен большой десантный корабль и подводная лодка россиян. По сообщениям из сети известно, что повреждены дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск".

Позже в Вооруженных силах Украины также подтвердили удар по Севастополю, но точные потери оккупантов не раскрывали.

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