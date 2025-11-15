RU

Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

ВСУ попали по НПЗ "Рязанский", РЛС "Небо-У" и военному эшелону россиян, - Генштаб

Иллюстративное фото: ВСУ попали по ряду позиций россиян (facebook com easternforce ()
Автор: Наталья Кава

Украинские Силы обороны нанесли серии высокоточных ударов по важным военным и инфраструктурным объектам РФ, значительно ослабив возможности врага наносить ракетно-бомбовые удары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным военных, украинские подразделения поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который производит бензины, дизель, сжиженный газ и около 840 тысяч тонн авиационного керосина ТС-1 в год. Именно его используют российские воздушно-космические силы. На территории завода зафиксированы многочисленные взрывы и масштабный пожар.

Кроме того, ВСУ уничтожили радиолокационную станцию "Небо-У" на временно оккупированной территории Крыма, одну из ключевых систем российского радиолокационного наблюдения.

Также в районе Токмака на оккупированной части Запорожской области поражен военный эшелон россиян, а вблизи Волчанска на временно оккупированной территории Харьковщины - скопление живой силы противника. Информация о потерях врага уточняется.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический и наступательный потенциалы российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины", - заявили в Генштабе.

 

Взрывы в Рязани

Сегодня ночью российскую Рязань массированно атаковали неизвестные беспилотники, там работало ПВО. Местные паблики сообщали о более десятке взрывов в районе НПЗ.

Также накануне дроны атаковали нефтяной терминал в Новороссийске - Генштаб ВСУ признал удар. Согласно сообщению авторитетного зарубежного СМИ Reuters, атака Украины на Новороссийск остановила 2% мировых поставок нефти.

